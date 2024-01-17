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17 января, 23:47

Политика

Китай отказал Украине во встрече премьера Госсовета КНР с Зеленским – СМИ

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Китайская сторона отклонила просьбу Киева о проведении в Давосе встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который приехал в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

По информации журналистов, КНР отвергла данную просьбу намеренно, а не из-за проблем с графиком. Автор статьи отмечает, что этот отказ стал ударом для Зеленского, поскольку украинская сторона очень хотела пообщаться с китайскими официальными лицами.

Тем не менее, как заявил изданию украинский источник, Киев не запрашивал у КНР встречу в Давосе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев желает более динамичных отношений с Китаем и считает, что он может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине.

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