Китай отказал Украине во встрече премьера Госсовета КНР с Зеленским – СМИ

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Китайская сторона отклонила просьбу Киева о проведении в Давосе встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который приехал в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

По информации журналистов, КНР отвергла данную просьбу намеренно, а не из-за проблем с графиком. Автор статьи отмечает, что этот отказ стал ударом для Зеленского, поскольку украинская сторона очень хотела пообщаться с китайскими официальными лицами.

Тем не менее, как заявил изданию украинский источник, Киев не запрашивал у КНР встречу в Давосе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев желает более динамичных отношений с Китаем и считает, что он может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине.