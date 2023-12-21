КНР осудила внесение Украиной китайской CRCC в список "спонсоров войны"

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Китайская сторона прокомментировала внесение Украиной в список "спонсоров войны" компании КНР China Railway Construction Corporation, призвав Киев немедленно исправить эту ошибку. Китай выступает против таких действий, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня.

Дипломат подчеркнул, что Пекин в украинском вопросе всегда стоял на стороне мира.

"Мы решительно выступаем против внесения китайского предприятия в указанный список соответствующим ведомством Украины, мы требуем, чтобы украинская сторона немедленно исправила ошибки и устранила негативное влияние", – сказал он.

Ранее стало известно, что Scandinavian Airlines, SAS убрали из своего меню напиток Nesquik после того, как киевские власти внесли его производителя Nestle в список "спонсоров войны".

До этого в перечень НАПК попали компании PepsiCo и Mars. На Украине это решение объяснили тем, что фирмы продолжают работать в РФ, уплачивают налоги и ищут новых сотрудников.