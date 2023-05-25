НАПК Украины включило Mondelez International в международный список "спонсоров войны"

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло американскую корпорацию Mondelez International в список международных "спонсоров войны" после того, как та отказалась уйти с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

В организации заявили, что компании, "заботящиеся о своей репутации", уже покинули российский рынок. Однако Mondelez International все еще продолжает обеспечивать деятельность российской структуры.

"Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что, платя немалые налоги в госбюджет Москвы, компания вносит свой вклад в обеспечение армии", – говорится в сообщении НАПК.

Американскую компанию на российском рынке, уточнили в организации, представляет "Мон'дэлис Русь". Она выпускает печенье "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" и крекеры TUC, шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka и батончики Picnic, жевательную резинку Dirol и леденцы Halls на заводах в разных регионах РФ.

До этого Европейский парламент принял резолюцию о признании РФ "государством – спонсором терроризма". Причиной для этого стало проведение Россией спецоперации на Украине.

