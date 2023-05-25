США внесли в санкционный список якобы связанного с ЧВК "Вагнер" россиянина Маслова

Фото: 123RF/tupungato

Минфин США внес в санкционный список по РФ россиянина Ивана Маслова, якобы связанного с ЧВК "Вагнер", сообщается в соответствующем документе.

Ведомство не установило точный возраст и место рождения Маслова, однако опубликовало его паспортные данные. Как указывается в уведомлении Минфина США, россиянин связан с ЧВК "Вагнер".

Рестрикции были введены против Маслова на основании указа президента США Джо Байдена о "блокировании собственности в связи с определенной вредоносной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации".

Ранее сбежавший из зоны СВО в Норвегию боец ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев рассказал, как сбежал из зоны СВО в Норвегию. Он отметил, что за период дезертирства смог избежать ареста около десяти раз.

По словам Медведева, для организации побега ему потребовалось поддельное удостоверение СМИ с ненастоящим именем. Он также поделился, что пересек норвежскую границу через ледяное озеро с помощью белого камуфляжа.

Впоследствии Медведев заявил, что не смог найти "мир и покой" в Норвегии и рассказал о планах вернуться в Россию. Если "убьют, то хорошо, а если нет – большое спасибо", подчеркнул дезертировавший солдат.