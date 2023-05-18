Представившийся бойцом "Вагнера" в Норвегии россиянин рассказал о планах вернуться в РФ

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Сбежавший в Новрегию Андрей Медведев, который представился командиром "Группы Вагнера", заявил о намерении вернуться в Россию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Youtube-канал.

"Я обратился в посольство Российской Федерации в Осло за помощью, чтобы оказали содействие в моем возвращении. <...> Я надеялся, что смогу найти здесь мир и покой и смогу оставить позади всю политику, войну, армию, но как-то не справился", – заявил в видеоролике Медведев.

Он подчеркнул, что лично принял такое решение, но не без "внешних факторов". По словам бывшего военнослужащего, если его "убьют, то хорошо, а если нет – большое спасибо".

Канал не верифицирован, на него подписан один человек.

Ранее Медведев рассказывал, как смог избежать ареста около десяти раз за период дезертирства. Он поделился, что пересек норвежскую границу через ледяное озеро с помощью белого камуфляжа.

Как отметил Медведев, до этого он служил в рядах ВС России, однако впоследствии стал частью ЧВК на добровольной основе.