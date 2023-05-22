Экс-сенатор США заявил, что победа РФ в Артемовске стала крупнейшей со времен ВОВ

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Победа российских сил при взятии Артемовска является крупнейшей в Европе со времен Второй мировой войны, заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.

"Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой. <...> Западные СМИ не спешат признавать украинское поражение, но, похоже, что (президент Украины Владимир. – Прим. ред.)Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике", – приводит РИА Новости слова Блэка.

Он назвал битву за Артемовск "эпичной" и выразил уверенность, что потери, понесенные ВСУ, заставят Зеленского начать контрнаступление, чтобы показать боеспособность армии. Альтернативой подобным действиям могло быть прекращение кровопролития, считает экс-сенатор.

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска отрядами ЧВК "Вагнер" в ночь на 21 июня. Уточняется, что штурмовики взяли город под контроль при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.

В связи с освобождением города бойцов ЧВК поздравил Владимир Путин. На сайте Кремля сообщалось, что всех отличившихся представят к государственным наградам.