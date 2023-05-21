Пригожин опроверг наступление ЧВК "Вагнер" на поселок Хромово после взятия Артемовска

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг сообщения о наступлении бойцов группы на поселок Хромово после взятия Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

"ЧВК "Вагнер" сегодня никуда не продвигалась. На Хромово мы не идем", – приводят слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.

Руководитель группы добавил, что после освобождения Артемовска позиции в городе будут переданы Минобороны РФ. С 25 мая бойцы "Вагнера" покинут зону боевых действий и выйдут в полевые лагеря.

Информацию о штурмовании бойцами каких-либо территорий в ближайшие два месяца Пригожин призвал считать фейками.

Ранее в Сети появилась информация о наступлении бойцов "Вагнера" на поселок Хромово, или вторую "дорогу жизни" украинской армии. Сообщалось, что военные начали наступление вдоль лесополосы и через лесопосадку в районе населенного пункта.

В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска отрядами ЧВК "Вагнер". Бойцы взяли город под контроль при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.

С освобождением населенного пункта группу "Вагнер" и военных ВС РФ поздравил Владимир Путин. На сайте Кремля отмечалось, что всех отличившихся представят к государственным наградам.

