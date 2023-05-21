Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск – СМИ

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск, пишет РИА Новости со ссылкой на "Рейтер".

"Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах", – сказал украинский лидер.

Этими словами он ответил на вопрос, остается ли Артемовск под контролем украинского государства.

Накануне глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что битва за этот город продолжалась 224 дня, начавшись 8 октября 2022 года. По его словам, Артемовск был взят под полный контроль 20 мая 2023 года в 12:00. Однако в это же время Минобороны Украины назвало ситуацию в Артемовске критической для Вооруженных сил Украины.

Позже Минобороны России заявило о полном освобождении Артемовска штурмовыми отрядами "Вагнер".

В свою очередь, Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР. В Кремле отметили, что всех отличившихся представят к государственным наградам.

