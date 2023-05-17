Российские войска заняли более выгодный рубеж обороны в районе Артемовска – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Российские войска заняли более выгодные позиции в районе Артемовска. Министерство обороны РФ рассказало о ходе спецоперации на Украине в своем официальном телеграм-канале.

"В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны", – говорится в публикации.

Кроме того, оборонное ведомство обратило внимание, что на донецком направлении штурмовые отряды продолжают сражаться за овладение западными кварталами Артемовска.

"Подразделения Южной группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов", – отмечается в сообщении.

Напряженная ситуация сложилась вблизи сел Красное и Богдановка ДНР, где Вооруженные силы России отразили семь атак украинской армии.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские силы перебросили подкрепления в Артемовск для усиления флангов на фоне напряженной ситуации в городе.

По его словам, на флангах развернулась непростая обстановка, там противник ведет себя наиболее активно. При этом, считает Пушилин, Артемовск для Киева стал самой большой проблемой, поэтому они бросили туда достаточно серьезные резервы.

В свою очередь, бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают продвигаться вперед, отметил врио главы ДНР. Сейчас на территории города остается все меньше зданий, которые находятся под контролем ВСУ, заключил он.

