Военный журналист заявил, что ВСУ используют тактику наскоков

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Украинские войска придерживаются тактики наскоков, заявил военный журналист Александр Шарковский, комментируя сообщение врио главы ДНР Дениса Пушилина об активизации ВСУ. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Корреспондент объяснил, что вражеские силы ставят перед собой задачу прорвать тыл, чтобы появилась возможность помешать снабжению ВС РФ и проводить подрывные операции, разрушая линию обороны.

"Готовят фронт к такому состоянию, чтобы в какой-то момент нанести действительно серьезный удар", – резюмировал он.

Ранее Пушилин отметил, что украинская армия активизировалась на всей протяженности фронта, однако, по его мнению, это нельзя назвать контрнаступлением. Он объяснил, что противник пытается прощупать позиции – провести разведку боем на отдельных участках.

В свою очередь, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинские военные "рвут фланги" на артемовском направлении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

