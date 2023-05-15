Пушилин сообщил об активизации ВСУ на всех направлениях

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Украинская армия активизировалась на всей протяженности фронта, однако это нельзя назвать анонсированным контрнаступлением, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Мы видим активизацию по всей линии соприкосновения, это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится и говорилось. Противник пытается прощупать наши позиции, на отдельных участках провести разведку боем", – приводит ТАСС слова Пушилина.

Как подчеркнул глава ДНР, российская армия готова к контрнаступлению ВСУ.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апта Алаудинов заявил, что ВСУ активизировались только на определенных участках фронта. По его словам, оперативная обстановка существенно не изменилась.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ потребуется еще время для подготовки к контрнаступлению. Как уточнил Зеленский, если украинская армия начнет наступление сейчас, то потеряет много людей.

В СМИ сообщили, что украинский лидер боится провала контрнаступления из-за возможного прекращения поддержки Запада.

Власти ДНР сообщили о новых обстрелах Донецка в ночь на 15 мая