Зеленский заявил, что у Украины нет сил и оружия для атаки на территории России

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У ВСУ нет достаточного количества оружия, чтобы нападать в рамках контрнаступления на Россию, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы не атакуем территорию России <...> На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать", – передает РИА Новости его слова.

Зеленский добавил, что украинские войска продолжают готовиться к наступательным действиям.

Ранее СМИ сообщали о том, что власти Киева опасаются потерять поддержку западных союзников, если ВСУ не достигнут ощутимых успехов во время предполагаемого контрнаступления.

До этого в Минобороны РФ рассказали о том, что подразделения украинских войск провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на тактическом соледарском направлении. Вооруженные силы РФ отразили все попытки атаки противника.



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