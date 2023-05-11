Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Предполагаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины в Запорожской области приведет к плохому финалу для украинского лидера Владимира Зеленского. Таким мнением поделился глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости.

"Для Зеленского крайне велики ставки. Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского. Запад обвинит во всем его и выбросит за ненадобностью", – отметил он.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ВСУ получили от западных государств все необходимое для успешного контрнаступления. По его оценке, у Киева сейчас якобы есть все, чтобы оно прошло хорошо.

При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что в странах – союзниках украинской стороны переоценивают контрнаступление ВСУ. Он считает, что киевские власти обеспокоены подобными ожиданиями. При этом предполагаемое контрнаступление Резников назвал будущей частью истории военного конфликта.

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