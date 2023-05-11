Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ не было отложено и идет полным ходом

Фото: пресс-служба компании "Конкорд"

Украинский лидер Владимир Зеленский лукавит, когда говорит, что контрнаступление пришлось отложить, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Запись заявления опубликовала его пресс-служба в своем телеграм-канале.

"На артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это успешно у них получается. Мы дальше идем в Артемовске для того, чтобы его захлопнуть. <...> План ВСУ в действии: мы идем захлопываем их, они захлопывают нас", – рассказал он.

Пригожин обратил внимание, что в настоящее время украинским бойцам хватает техники. По его словам, в контрнаступлении задействованы подготовленные силы. ВСУ ставят перед собой задачу "проломить артемовское направление", добавил он.

Основатель ЧВК "Вагнер" считает, что, если украинские войска добьются поставленной цели, они пойдут в Запорожскую, а также в Брянскую и Белгородскую области.

Пригожин также сообщил, что его группировка продолжает продвигаться в Артемовске, однако бойцам не хватает боеприпасов.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженным силам Украины требуется еще немного времени для подготовки к контрнаступлению. По его словам, ВСУ могут начать наступать и добиться успехов, но тогда потеряют много людей. Он добавил, что сформированные для контрнаступления подразделения полностью готовы, но ВСУ все еще не хватает бронетехники.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что украинская армия получила от западных государств все необходимое для успешных наступательных действий. По его оценке, у Киева сейчас якобы есть все, чтобы оно прошло хорошо.



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