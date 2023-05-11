Зеленский заявил, что ВСУ требуется еще немного времени для подготовки к контрнаступлению

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Вооруженным силам Украины требуется еще немного времени для подготовки к контрнаступлению, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Владимира Зеленского.

По его словам, ВСУ могут начать наступать и добиться успехов, но тогда потеряет много людей.

"Я считаю это неприемлемым, поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно еще немного времени", – сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что сформированные для контрнаступления подразделения полностью готовы, но ВСУ все еще не хватает "некоторых вещей". В частности, Киеву нужна бронетехника.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ВСУ получили от западных государств все необходимое для успешного контрнаступления. По его оценке, у Киева сейчас якобы есть все, чтобы оно прошло хорошо.

При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что в странах – союзниках украинской стороны переоценивают контрнаступление ВСУ. Он считает, что киевские власти обеспокоены подобными ожиданиями. При этом предполагаемое контрнаступление Резников назвал будущей частью истории военного конфликта.

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