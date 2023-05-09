Блинкен заявил, что Запад обеспечил Киев всем необходимым для "успешного" контрнаступления

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Запада все необходимое для "успешного" контрнаступления. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"По моим собственным оценкам, у них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными", – цитирует его ТАСС.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление Украины может начаться в ближайшие дни. По его словам, об этом свидетельствует ситуация на линии боевого соприкосновения.

Позже глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в странах-союзниках Киева переоценивают контрнаступление Украины. По его словам, украинские власти обеспокоены подобными ожиданиями. Однако предстоящее контрнаступление он назвал будущей частью истории военного конфликта.



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