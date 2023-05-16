Американский генерал объяснил причины долгой подготовки ВСУ к контрнаступлению

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Украинская армия задерживается с началом контрнаступления из-за сложности в планировании и высоких рисков, написал генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в статье для Washington Post.

"Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах. По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки", – выразил мнение Хертлинг.

По его словам, в разгар наступления генералы ВСУ не смогут в случае чего отозвать десятки тысяч бойцов. Задача такой операции была бы серьезной проблемой даже для самых элитных подразделений армии США и самого способного военачальника, подчеркнул генерал.

Ранее экс-аналитик ЦРУ обвинил президента США Джо Байдена в сокрытии настоящей ситуации на Украине. По его словам, в скором времени Вашингтону придется выбирать между развалом Украины и эскалацией кризиса. Как отметил эксперт, Байден не делает ничего для мирного урегулирования конфликта.

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