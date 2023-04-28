Экс-аналитик ЦРУ обвинил Байдена в замалчивании истинного положения дел на Украине

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Распространившиеся в Сети документы Пентагона показали, что американский президент Джо Байден скрыл истинное положение дел на Украине. Таким мнением поделился бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для Responsible Statecraft.

Он отмечает, что в результате своих действий Байден может оказаться перед неудобным выбором между наблюдением за развалом Украины и эскалацией конфликта посредством вмешательства США или НАТО.

Кроме того, по мнению Биба, администрация США не делает ничего для того, чтобы подготовить американскую общественность к мирному разрешению конфликта на Украине или успеху российских войск на поле боя.

"Как и в случае с Вьетнамом и Ираком, правда в конце концов всплывет наружу. Если эти болезненные эпизоды послужат руководством к действию, то вряд ли избиратели с радостью воспримут новость о том, что их снова обманули с Украиной", – заключил Биб.

В начале апреля в Сеть попали секретные документы Пентагона, в которых, помимо прочего, содержались планы НАТО и США по укреплению украинской армии. В Минобороны и Минюсте США в связи с этим были организованы расследования.

ФБР впоследствии задержало подозреваемого в публикации данных. Им оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра. Ему было предъявлено обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны.

Позже стало известно о том, что Тейшера, предположительно, публиковал секретную информацию Пентагона еще с февраля 2022 года.

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