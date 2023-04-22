Тейшейра публиковал секретную информацию Пентагона еще с февраля 2022 года – СМИ

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Военнослужащий Национальной гвардии США Джек Тейшейра, которого подозревают в утечке секретных документов Пентагона, предположительно публиковал секретную информацию еще с февраля 2022 года. Об этом сообщает газета New York Times.

"В феврале 2022 года... пользователь, характеристики которого соответствуют характеристикам... Тейшейры, начал публиковать секретные разведданные... в ранее неизвестной чат-группе в Discord", – указано в сообщении.

В данной чат-группе состояло около 600 членов, а первые публикации с секретными данными появились в ней спустя менее чем 48 часов после начала спецоперации России на Украине.

В начале апреля в Сеть попали секретные документы Пентагона, в которых, помимо прочего, содержались планы НАТО и США по укреплению украинской армии. В Минобороны и Минюсте США в связи с этим были организованы расследования.

ФБР впоследствии задержало подозреваемого в публикации данных. Им оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра. Ему было предъявлено обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны.

Подразделение, где числится Тейшейра, приостановило разведывательную миссию на период проведения расследования.