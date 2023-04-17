Байден поручил главе Нацразведки США оценить ущерб из-за утечки документов Пентагона

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Президент США Джозеф Байден поручил директору Национальной разведки США Эврил Хейнс провести оценку ущерба, который нанесла утечка секретных документов Пентагона. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент поручил директору Национальной разведки провести систематическую оценку ущерба в масштабах всего разведывательного сообщества, чтобы мы могли лучше понять весь охват того, с чем мы имеем дело", – приводит его слова ТАСС.

Кирби также сообщил, что Байден поручил сотрудникам администрации США связаться с лидерами союзников и партнеров и убедить их в приверженности Вашингтона защите разведданных, а также ответить на те вопросы, которые могут у них возникнуть.

Кроме того, представитель Белого дома призвал СМИ задумываться о последствиях для национальной безопасности, освещая утечку секретных материалов Пентагона.

Об утечке секретных документов, в которых, в том числе, раскрывались планы НАТО и США по укреплению армии Украины, стало известно в начале апреля.

13 апреля ФБР задержало подозреваемого в публикации секретных данных. Военнослужащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейру предъявили обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона – СМИ

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