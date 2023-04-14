Подозреваемый в утечке документов Пентагона считал конфликт на Украине удручающим – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра, которого подозревают в утечке секретных документов Пентагона, считал "удручающим" конфликт на Украине. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на друга подозреваемого.

По его словам, Тейшера начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord в начале конфликта на Украине, который он считал "удручающей битвой между странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет".

Кроме того, источник сообщил, что Тейшер публиковал секретные документы, чтобы просветить людей, которых он считал своими друзьями и которым можно было доверять.

Ранее The New York Times писал, что Джеку Тейшейре может грозить приговор в виде десятков лет тюремного срока. Издание сообщает, что военнослужащего, предположительно, обвинят в нарушении так называемого закона о шпионаже, который предусматривает ответственность за несанкционированное изъятие, хранение и передачу секретных документов, имеющих отношение к национальной обороне Штатов.

Отмечается, что по каждому появившемуся в Сети документу Пентагона, вероятно, будет предусмотрено отдельное обвинение. Причем по каждому пункту Тейшейре грозит лишение свободы до десяти лет.

Американское Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона. Информацию об этом позже подтвердил министр юстиции – генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

По информации СМИ, судебное заседание по делу Джека Тейшейры состоится 14 апреля в Бостоне.

Распространившиеся в интернете документы Пентагона раскрыли планы Соединенных Штатов и НАТО по укреплению украинской армии. Кроме того, согласно информации из этих документов, Пентагон рассматривал четыре варианта развития спецоперации на Украине. Один из них предусматривал удар по Кремлю.

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