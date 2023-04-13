Подозреваемый в утечке документов Пентагона предстанет перед судом 14 апреля – СМИ

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Судебное заседание по делу Джека Тейшейра, которого подозревают в утечке секретных документов Пентагона, состоится 14 апреля в Бостоне. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные прокуратуры США.

Сообщается, что точное время заседания будет объявлено позже. Издание со ссылкой на неназванного американского чиновника также уточняет, что президент США Джо Байден был проинформирован об аресте Тейшейра.

Ранее СМИ сообщали о том, что секретные документы в Сеть мог выложить 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра.

Позже стало известно, что американское Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого военнослужащего. Также уточнялось, что обыски проводились в доме матери Тейшера.

Распространившиеся в интернете документы Пентагона раскрыли планы Соединенных Штатов и НАТО по укреплению украинской армии.

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