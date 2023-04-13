13 апреля, 22:19Политика
Минюст США подтвердил задержание подозреваемого в утечке материалов Пентагона
Фото: телеграм-канал Mash
Сотрудники американских правоохранительных органов задержали гражданина США, подозреваемого в организации утечки секретных материалов Пентагона. Информацию об этом подтвердил министр юстиции – генеральный прокурор государства Меррик Гарленд.
"Сегодня министерство юстиции США арестовало Джека Дагласа Тейшейру в связи с расследованием, которое касается несанкционированного выноса, сохранения и распространения засекреченной информации по национальной обороне", – цитирует его ТАСС.
По словам Гарленда, агенты ФБР задержали Тейшейру во второй половине дня без каких-либо происшествий.
Ранее СМИ стало известно, что задержание подозреваемого произошло в жилом доме в Норт-Дайтон, штат Массачусетс.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что утечка в Сеть секретных материалов стала результатом преднамеренных действий. По его словам, на данный момент ведомство оценивает масштабы инцидента и потенциального ущерба от этих действий.
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