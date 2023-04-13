Минюст США подтвердил задержание подозреваемого в утечке материалов Пентагона

Фото: телеграм-канал Mash

Сотрудники американских правоохранительных органов задержали гражданина США, подозреваемого в организации утечки секретных материалов Пентагона. Информацию об этом подтвердил министр юстиции – генеральный прокурор государства Меррик Гарленд.

"Сегодня министерство юстиции США арестовало Джека Дагласа Тейшейру в связи с расследованием, которое касается несанкционированного выноса, сохранения и распространения засекреченной информации по национальной обороне", – цитирует его ТАСС.

По словам Гарленда, агенты ФБР задержали Тейшейру во второй половине дня без каких-либо происшествий.

Ранее СМИ стало известно, что задержание подозреваемого произошло в жилом доме в Норт-Дайтон, штат Массачусетс.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что утечка в Сеть секретных материалов стала результатом преднамеренных действий. По его словам, на данный момент ведомство оценивает масштабы инцидента и потенциального ущерба от этих действий.

В Белом доме заявили, что не знают, из-за кого произошла утечка секретных документов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!