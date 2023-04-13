Утечка секретных документов Пентагона могла случиться с военной базы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Слить секретные документы Пентагона мог работник военной базы. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По ее данным, утечка могла произойти из-за молодого человека, который якобы являлся сотрудником одной из американских военных баз. Издание считает, что он старше 20 лет. Среди попавших в Сеть документов были те, к которым доступ был только у прошедших проверку работников.

В опубликованных материалах присутствовали деликатные темы, в которые вошли сверхсекретные отчеты о передвижениях политических лидеров и сводки об армии, отмечает издание.

Согласно информации газеты, документы Пентагона были в закрытом чате в Discord.

"Он, конечно, знал, что делает, когда публиковал эти документы. Это не какая-либо случайная утечка", – указал пользователь чата.

Ранее говорилось, что четыре варианта развития спецоперации на Украине были в одном из секретных документов Пентагона, которые попали в Сеть. Один из них предусматривал удар по Кремлю. Также там было написано о возможных российско-украинских переговорах и использовании тактического ядерного оружия.

7 апреля стало известно, что в Сети распространились документы Пентагона с планами НАТО и Вашингтона по укреплению армии Украины. По этому факту в Минобороны и Минюсте США организовали расследование.

В одном из материалов с грифом "совершенно секретно" рассказывалось о конфликте по состоянию на 1 марта. В другом содержалась краткая информация о 12 украинских бригадах.

Вина за утечку американских секретных документов может лежать на ЦРУ или АНБ

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