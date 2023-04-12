Пентагон рассматривал четыре варианта развития спецоперации на Украине – СМИ

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Четыре варианта развития спецоперации на Украине были в одном из секретных документов Пентагона, которые попали в Сеть. Один из них предусматривал удар по Кремлю, сообщает американская газета The New York Times.

"Гипотетические сценарии включают смерть Владимира Путина и Владимира Зеленского, отстранение от руководства Вооруженными силами России и украинский удар по Кремлю", – отметили авторы статьи.

Они подчеркнули, что там было написано и о возможных российско-украинских переговорах и использовании тактического ядерного оружия.

По словам авторов материала, документ сформировали для того, чтобы американские военные, политики и законодатели могли оценить итог событий и спланировать возможные варианты своих действий. Однако администрация президента США сильно обеспокоена из-за вероятности удара Украины по Москве, поскольку это может повлечь за собой эскалацию от России, указали обозреватели издания.

"Документ помечен как RELIDO, что указывает на то, что решение о раскрытии информации – например, иностранным партнерам – остается за определенными высокопоставленными чиновниками. Он датирован 24 февраля и помечен пометкой "Один год", – говорится в статье.

Ранее стало известно, что в Сети распространились документы Пентагона с планами НАТО и Вашингтона по укреплению армии Украины. По этому факту в Минобороны и Минюсте США организовали расследование.

В одном из материалов с грифом "совершенно секретно" рассказывалось о конфликте по состоянию на 1 марта. В другом содержалась краткая информация о 12 украинских бригадах.

Вина за утечку американских секретных документов может лежать на ЦРУ или АНБ

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