Утечка документов Пентагона может затруднить помощь Украине со стороны США – СМИ

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Утечка секретных военных документов Пентагона, спровоцировавшая официальное расследование министерства обороны, может осложнить американскую поддержку Украине. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, эта утечка может быть одной из крупнейших за последнее десятилетие в США. В агентстве уточняют, что на фоне этого трудности в поддержке Киева со стороны США могут возникнуть в преддверии предполагаемого "контрнаступления" Украины.

7 апреля стало известно, что в Сети распространились документы Пентагона с планами НАТО и Вашингтона по укреплению армии Украины. По этому факту в Минобороны и Минюсте США организовали расследование.

В одном из материалов с грифом "совершенно секретно" рассказывалось о конфликте по состоянию на 1 марта. В другом содержалась краткая информация о 12 украинских бригадах, находящихся в стадии формирования.

После этого в СМИ сообщалось, что американская сторона шпионила за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон пока что не может дать точный ответ на то, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона или возможна публикация еще подобных данных.

Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

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