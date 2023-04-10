Песков прокомментировал слухи о причастности РФ к утечке из Пентагона

Фото: kremlin.ru

Желание всегда винить во всем Россию стало всеобщим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о причастности Москвы к утечке секретных документов из Пентагона.

"Мы с вами знаем, что склонность во всем, всегда и везде винить Россию и списывать все на Россию – это сейчас общее заболевание. Поэтому здесь нечего комментировать", – сказал он.

Сами по себе слитые данные представитель Кремля назвал интересными. Сейчас, по его словам, их "все изучают, анализируют".

Песков также высказался относительно предположений о том, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, исключать этого нельзя, поскольку Вашингтон неоднократно попадался на слежке за главами других государств, преимущественно европейских.

В то же время пресс-секретарь российского президента оставил без комментария утекший документ, согласно которому российский Су-27 чуть не сбил британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года. Этот вопрос он перенаправил в Минобороны РФ.

Ранее в Сеть попали документы Пентагона, касающиеся планов НАТО и США по укреплению армии Украины. В Минобороны и Минюсте США начали расследование утечки.

В частности, американский Минюст намерен установить подлинность документов. Предполагается, что в них могут содержаться данные, не предназначенные для передачи третьим странам, в том числе союзникам Штатов.



Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!