Минюст США приступил к расследованию утечки секретных документов Минобороны – СМИ

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Минюст Соединенных Штатов приступил к расследованию утечки секретных документов Минобороны, пишет Associated Press (AP).

По данным агентства, документы "датированы периодом с 23 февраля по 1 марта и содержат, по-видимому, подробную информацию о ходе поставок оружия и техники Украине с более точными сроками и количествами, чем США обычно предоставляют публично".

7 апреля представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что министерство обороны передало дело об утечке информации в министерство юстиции для проведения расследования. В свою очередь, Минюст начал расследование сложившейся ситуации.

В агентстве добавили, что Минюст приступил к расследованию по мере возникновения вопросов о происхождении и действительности документов.

Кроме того, аналитики считают, что утечка информации способна нанести серьезный ущерб, так как некоторые документы не предназначены для передачи их другим странами, в том числе союзникам Соединенных Штатов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предстоящем контрнаступлении Украины. США в этом помогают украинской армии в организации наступления и наращивании потенциала. Более детальной информации о контрнаступлении Блинкен не сообщил.

В ответ на подобные заявления в Кремле сообщили, что подобная информация учитывается российскими военными в рамках планирования дальнейших задач спецоперации. Подобные заявления являются предметом тщательного отслеживания в РФ.



Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

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