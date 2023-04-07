Эксперт оценил обещания Киева о контрнаступлении

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Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о предстоящем контрнаступлении украинской армии свидетельствуют, что политику нужно максимально подготовить почву для военных действий. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

По словам эксперта, ресурсы, которыми сейчас снабжают ВСУ, предусматриваются для использования как минимум в двух операциях. При этом в данном вопросе нельзя исключать вероятность ложных наступлений, сообщил он.

"Здесь могут быть неожиданные варианты, но я, например, не исключаю харьковского направления и на Белгород, даже на Брянск – всякое может быть", – предположил Подберезкин.

Однако, по словам эксперта, Украина не сможет опередить РФ в воздушных силах, поскольку в этом вопросе Россия в пять раз сильнее. При этом превосходство не гарантирует полного уничтожения подразделений противника, заявил Подберезкин.

Ранее Блинкен заявил о предстоящем контрнаступлении Украины. США в этом помогают украинской армии в организации наступления и наращивании потенциала. Более детальной информации о контрнаступлении Блинкен не сообщил.

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