Песков заявил, что у РФ нет сомнений в участии США и НАТО в конфликте на Украине

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у РФ нет сомнений в участии Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в конфликте на Украине. Об этом сообщает CNN.

"У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной", – заявил Песков.

Этими словами пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию об утечке в социальные сети секретных документов по Украине.

Он также подчеркнул, что степень вовлеченности Штатов и НАТО в конфликт постепенно увеличивается, однако Россия отслеживает этот процесс. Песков добавил, что их участие в конфликте усложняет ситуацию, но это не скажется на результате специальной военной операции.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже в ближайшие недели. Он добавил, что Запад преследует две цели: помочь Киеву в организации контрнаступления и в наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала.

Позже Песков сказал, что заявление Блинкена является предметом тщательного отслеживания российскими военными.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "утечку данных" о контрнаступлении Вооруженных сил Украины "псевдосливом". Он отметил стремление Москвы сорвать планы по контрнаступлению.



Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

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