В США ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Funke заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшие недели. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам дипломата, в этом контексте Запад преследует две цели: помочь Киеву в организации контрнаступления и в наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала. Детали предстоящих действий украинских войск он тем не менее не уточнил.

Также Блинкен коснулся вопроса Крыма. Он подчеркнул, что при попытке захватить полуостров руководство Украины должно помнить о демократии и считаться с мнением простых граждан.

"Президент (Украины. – Прим. ред.) Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев", – указал госсекретарь.

Ранее военный эксперт и политолог Андрей Кошкин заявил, что российские военные готовы к любым вариантам развития событий на линии соприкосновения. Он утверждает, что в зоне СВО инициатива ВС РФ подавляет желание ВСУ проводить активные действия, связанные с попыткой прорвать какой-либо участок.



Контрнаступление ВСУ станет для Киева суровым испытанием – СМИ

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