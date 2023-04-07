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США и Великобритания разрабатывали план приазовского наступления ВСУ, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный являются пешками в чужой игре.

"Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии. Зеленский и Залужный – лишь пешки в этой игре", – передает РИА Новости его слова.

Рогов считает, что украинские военачальники не являются стратегами, они говорят только то, что им указали.



Что касается самого плана, украинские войска надеются прорваться к побережью Азовского моря, используя бронетехнику и минуя крупные населенные пункты.

"Их главная цель – разрезать сухопутный коридор и снабжение нашей группировки. По их формуле, наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, а затем уже пойдут штурмовые группы с бронетехникой", – рассказал Рогов.

Осталось только вычислить, в каком направлении вражеские силы будут осуществлять атаку. Представитель администрации Запорожской области заверил, что сейчас делается все необходимое, чтобы защитить регион.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины завершили подготовку к контрнаступлению в Запорожье. По его словам, они стянули в регион немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов и готовы перейти к активным действиям в любой момент.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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