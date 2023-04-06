Разведчики рассказали об изменениях в тактике иностранных наемников под Купянском

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Наемники из других государств стали использовать тактику боевого разведдозора на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разведчиков Западного военного округа.

Один из бойцов поделился, что раньше наемников замечали в разведгруппах, однако сейчас они перешли к более активным действиям.

"Пытаются мелкими группами как-то обозначить наши позиции. Пытаются как-то укусить. То есть они идут не разведдозором, а боевым разведдозором – то есть пытаются выявить наши огневые точки", – рассказал военнослужащий.

Он также отметил, что не так давно бойцы российской стороны перехватили переговоры на английском языке. При этом месяца два-три назад они слышали польскую речь. По словам одного из разведчиков, на этом направлении солдаты РФ еще не слышали немецкий язык.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что российская сторона ликвидировала базу иностранных наемников в регионе. По его словам, атака была произведена управляемым снарядом "Краснополь", а корректировку бойцы осуществляли с помощью БПЛА.

Рогов заявил, что потери среди наемников составили несколько десятков человек.

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