Военнослужащие ВДВ впервые получили тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащим Воздушно-десантных войск (ВДВ) в первый раз в истории передали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Передача огнеметных систем прошла в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Саратовской области.

Экипажи, убывающие в зону спецоперации на Украине, продемонстрировали готовность самих машин и личного состава к выполнению боевых задач.

"Вам передается грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада и которое наводит панику на наших врагов. Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу", – отметил начальник службы радиационной, химической и биологической защиты ВДВ Алексей Гончаров.

В феврале этого года российские военнослужащие уничтожили опорный пункт ВСУ в Луганской Народной Республике двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

Ранее сообщалось, что группировка РФ "Центр" столкнулась с подразделениями ВСУ на краснолиманском направлении, за день там ликвидировали до 100 украинских бойцов.

Минобороны РФ показало кадры боевой работы огнеметной системы "Солнцепек"

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