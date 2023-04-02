Российские войска уничтожили 5 ДРГ противника на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Войска группировки "Запад" в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

Он добавил, что огнем орудий "Гиацинт" была сорвана ротация украинских подразделений на передовых позициях неподалеку от населенного пункта Двуречное.

Кроме того, в районе населенного пункта Гатище был обнаружен минометный взвод противника. По словам Зыбинского, ударом российской реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Град" был уничтожен один миномет. Также расчетом РСЗО "Ураган" бойцы ВС РФ уничтожили гаубицу Д-20 украинских войск на дальности 25 километров.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы ликвидировали за сутки до 100 украинских боевиков на краснолиманском направлении.

До этого в военном ведомстве рассказали, что Вооруженные силы РФ сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике.

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