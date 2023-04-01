17:41Политика
Российская армия уничтожила до 100 украинских боевиков на краснолиманском направлении
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы ликвидировали за сутки до 100 украинских боевиков на краснолиманском направлении. Министерство обороны России рассказало об успехах армии РФ в ходе спецоперации на Украине в своем официальном телеграм-канале.
"На краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны ДНР и Червоная Диброва ЛНР", – говорится в публикации.
Украинские войска потеряли на данном направлении:
- до 100 украинских военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- гаубицу Д-30.
Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что бойцы ВС РФ уничтожили ангар с военными беспилотниками Украины в Одесской области. Уточнялось, что ликвидация участка случилась в районе населенного пункта Сухой Лиман.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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