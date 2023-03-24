ВС России уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками в Одесской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в Одесской области уничтожили ангар с украинскими военными беспилотниками, сообщает министерство обороны РФ.

Уточняется, что это произошло в районе населенного пункта Сухой Лиман.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по двум ангарам с вооружением и боевой техникой украинских войск на аэродроме Школьный недалеко от Одессы. По данным ведомства, российские военные также смогли ликвидировать склад топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области.

На купянском направлении ВС РФ устранили свыше 50 солдат украинских войск, две бронемашины, два автомобиля и самоходную гаубицу (САУ) 2С3 "Акация". На краснолиманском направлении российская армия уничтожила свыше 90 военных ВСУ, две бронемашины, САУ "Гвоздика" и гаубицы Д-30.

ВС РФ ликвидировали более 400 бойцов ВСУ за сутки

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