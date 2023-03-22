В Минобороны сообщили об ударе ВС РФ по аэродрому в районе Одессы

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по двум ангарам с вооружением и боевой техникой украинских войск на аэродроме Школьный недалеко от Одессы. Об этом заявило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные также смогли ликвидировать склад топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области.

На купянском направлении ВС РФ устранили свыше 50 солдат украинских войск, две бронемашины, два автомобиля и самоходную гаубицу (САУ) 2С3 "Акация".

"Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", – добавило Минобороны.

На красно-лиманском направлении российская армия уничтожила свыше 90 военных ВСУ, две бронемашины, САУ "Гвоздика" и гаубицы Д-30.

На донецком направлении ликвидированными оказались 300 украинских солдат, три бронемашины, САУ "Акация" и гаубицы Д-20.

На южно-донецком и запорожском направлениях ВС РФ удалось устранить около 40 украинских военнослужащих и американскую артиллерийскую систему М777.

Ведомство добавило, что украинский вертолет Ми-8 сбили в районе населенного пункта Малые Крынки в Харьковской области.

Так, отметили в министерстве, всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 403 самолета, 224 вертолета, 3 528 БПЛА, 414 ЗРК, 8 370 танков и бронемашин, 1 070 боевых машин РСЗО, а также 4 410 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее командир батальона второго армейского корпуса ВС РФ с позывным Разведчик рассказал, что российские силы продвигаются на северском направлении в ДНР. Он уточнил, что продвижению штурмовой группы батальона не препятствуют обстрелы из минометов и пулеметов.

ВС РФ ликвидировали более 400 бойцов ВСУ за сутки

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!