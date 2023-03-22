Командир батальона сообщил о продвижении ВС РФ на северском направлении

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются на северском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом RT сообщил командир батальона второго армейского корпуса ВС РФ с позывным Разведчик.

По словам военного, продвижению штурмовой группы батальона не препятствуют обстрелы из минометов и пулеметов.

"Против пулемета не попрешь же. Но тем не менее ребята идут, как вы видели сами на съемках, преодолевают это все, запрыгивают во вражеские окопы, ну а дальше – дело техники", – сообщил он.

При этом периодически, уточнил Разведчик, украинская армия пытается осложнить продвижение ВС РФ беспилотниками, иногда оснащенными сразу двумя гранатами.

Вместе с тем военнослужащий рассказал, что во время боев ВСУ выставляют заградотряды, расстреливающие тех, кто отступает назад.

До этого советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о практически полной блокировке Артемовска российскими военными.

По его мнению, ВСУ не хватает численности войск для формирования ударных частей и бронегрупп, чтобы попробовать "качественно ударить и разрезать российские территории". Однако в случае контратаки ВС РФ готовы ответить противнику, сообщил он.



Западные эксперты сделали прогноз развития событий в зоне проведения СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!