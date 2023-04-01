Российские силы сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике. Об этом министерство обороны России рассказало в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", – отмечается в публикации ведомства.

В свою очередь, вертолет Ми-8 был ликвидирован вблизи Нововасильевки.

Ранее сообщалось, что российские войска на северском направлении уничтожили САУ Krab производства Польши, а в районе Георгиевки – советскую гаубицу Д-20.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Минобороны показали кадры боевой работы беспилотников ВКС РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!