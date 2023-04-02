Бойцы РФ ликвидировали до 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка РФ "Центр" столкнулась с подразделениями ВСУ на краснолиманском направлении, за день там ликвидировали до 100 украинских бойцов. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Противник был поражен в районах населенных пунктов Ямполовка, Григоровка в ДНР, Макеевка и Червоная Диброва в ЛНР. Конашенков поделился, что ВСУ потерли две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную гаубицу "Акация" и одну гаубицу Д-30.

Представитель Минобороны добавил, что на южно-донецком и запорожском направлениях украинская сторона потеряла свыше 40 человек. За сутки там уничтожили два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицу Д-30 и гаубицу Д-20. Помимо этого, на территории населенного пункта Успеновка Запорожской области ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.

Кроме того, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за день потерял порядка 130 бойцов ВСУ, заявил Конашенков.

Ранее сообщалось, что группировка "Восток" ВС РФ уничтожила группу вражеских разведчиков на южно-донецком направлении. Киев потерял на этом направлении до 20 боевиков.

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