Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из ТОС-1А "Солнцепек" – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие уничтожили опорный пункт ВСУ в Луганской Народной Республике двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из российских военных.

По словам солдата, использовались два неуправляемых реактивных снаряда. Он отметил, что это небольшой расход боеприпасов. Так, в работе нужно соблюдать ювелирную точность, потому что рядом с позициями ВСУ находятся позиции российских десантников, добавил военнослужащий.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ освободили Гряниковку в Харьковской области. В ведомстве добавили, что в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области за счет ударов авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике украинских войск.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на сегодняшний день 62,5% региона контролируется российской армией.

Он отметил, что сейчас в области наблюдается некоторое затишье. Он также уточнил, что Запорожье пока не удалось освободить. Однако сделать это необходимо, поскольку там расположены жизненно важные структуры: детская больница, онкоцентры и узловые станции железной дороги.

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