Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

В Луганской Народной Республике ликвидировали украинскую женщину-снайпера, которая участвовала в боевых действиях. Об этом РИА Новости рассказал командир разведвзвода ВДВ.

Военнослужащий сообщил, что украинскую снайперскую пару ликвидировали российские снайперы в ходе штурма позиций ВСУ.

Женщине было около 35 лет, как уточнил командир разведвзвода.

В четверг, 16 февраля, российские военные нанесли ракетный удар по украинским предприятиям, обеспечивающим ВСУ топливом и боеприпасами.

В результате удара, как отметили в Минобороны РФ, было нарушено снабжение украинских подразделений топливом, а также существенно сокращен производственный потенциал Украины в сегменте порохов, взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль Парасковиевку в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт находится в девяти километрах от Артемовска.

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