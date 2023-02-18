Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская сторона планирует представить убитых в результате обстрелов ВСУ мирных жителей подконтрольной киевскому режиму Снигиревки за жертв Вооруженных сил России. Об этом РИА Новости рассказал глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Поводом для такой провокации, по словам Барбашова, стало интервью прокурора Николаевской области, который заявил об эксгумации 27 тел мирных граждан, погибших во время, когда город находился под контролем российских солдат.

Барбашов напомнил, что на протяжении всех 8 месяцев, когда Снигиревка была под контролем российской армии, новые власти почти еженедельно сообщали, что город находится под неизбирательным обстрелом ВСУ.

Таким образом, по словам главы администрации района, ВСУ намеренно убивали мирных жителей Снигиревки, чтобы потом выдать их за жертвы российской армии. Также Барбашов заявил, что все задержанные по подозрению в сотрудничестве с ВСУ, с которыми проводились следственные действия за время нахождения в Снигиревке правоохранительных органов РФ, были отпущены целыми и невредимыми.

Ранее сообщалось о том, что Киев готовится обвинить российских военнослужащих в "хищении" радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС.

До этого Юрий Барбашов заявлял о том, что ВСУ делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками.

По его словам, украинские военные в нарушение международного гуманитарного права маскируются под мирных граждан и размещают свои подразделения в жилых домах. Склады с боеприпасами солдаты ВСУ устраивают в местных гаражах.

Киев готовится обвинить ВС РФ в "хищении" радиоактивных материалов с ЧАЭС

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