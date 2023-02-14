Киев намерен обвинить ВС РФ в "хищении" радиоактивных материалов с ЧАЭС – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киев готовится обвинить российских военнослужащих в "хищении" радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

"На основе сфабрикованных "опросов" персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые "доказательства" якобы "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования", – отмечается в сообщении.

В заявлении также указывается, что российские войска якобы вывезли предметы, которые содержат опасные радионуклиды, что повлекло "облучение населения временно оккупированных территорий".

В ведомстве уточнили, что в формировании фальсифицированных документов принимали участие органы местного самоуправления, которые якобы фиксировали большое количество обращений населения с радиационным поражением.

Кроме того, медицинские учреждения в Киевской области представили фальшивые "истории болезни пострадавших".

Ранее сообщалось, что киевский режим при поддержке Соединенных Штатов готовит провокацию по обвинению России в нарушении ядерной безопасности.

Киев рассчитывает показать мировому сообществу некие "весомые доказательства" радиоактивного заражения значительных территорий Украины в результате действий российских военных на Чернобыльской АЭС.

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