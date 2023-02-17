ВС РФ нанесли удар по предприятиям, обеспечивающим ВСУ топливом и боеприпасами

Фото: Минобороны РФ

В четверг, 16 февраля, российские военные нанесли ракетный удар по украинским предприятиям, обеспечивающим ВСУ топливом и боеприпасами. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

"16 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим Вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара было нарушено снабжение украинских подразделений топливом, а также существенно сокращен производственный потенциал Украины в сегменте порохов, взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива.

"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – добавили в министерстве.

Ранним утром в четверг, 16 февраля, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщения о взрывах поступали из Полтавской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей.

В тот же день власти Львовской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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