Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщает официальный ресурс по оповещению населения страны.

Сообщения о взрывах поступают из Полтавской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях страны.

В среду, 15 февраля, СМИ сообщали о том, что несколько сильных взрывов прогремело в Киевской области. По некоторым данным, в небе под Киевом был замечен шар с угловыми отражателями. После этого в области объявили воздушную тревогу.

14 февраля представитель командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что над территорией Украины появились воздушные шары. В частности, 12 февраля они были замечены над Днепропетровской областью. По мнению украинских военных, шары якобы были запущены с территории РФ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!