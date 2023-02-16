Солдат ВС РФ рассказал, что украинские диверсанты охотятся за бойцами ЧВК "Вагнер"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Диверсанты ВСУ пытаются взять в плен бойцов ЧВК "Вагнер", где потом подвергают их жестоким пыткам. Об этом РИА Новости рассказал вернувшийся из украинского плена российский солдат Дмитрий Галкин.

По словам военнослужащего, когда его взяли в плен, украинские солдаты начали сразу спрашивать о российских танках, артиллерии и прочем вооружении. Галкин отметил, что надсмотрщики пытали его ради забавы.

Также, по словам Дмитрия, его приняли за бойца "Вагнера". Как признался сам солдат, тогда он в первый раз услышал про эту организацию.

"Потом я в плену уже встречался с пацанами. Они к ним жестко относятся", – поделился вернувшийся из украинского плена солдат.

Раньше сообщалось о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" за три дня уничтожили несколько единиц бронетехники ВСУ во время штурма Артемовска.

Так, по словам одного из бойцов организации, за несколько дней расчетами противотанковой управляемой ракеты был поражен танк противника, боевая машина пехоты и самоходное орудие, калибр которого не уточнялся.

В ЧВК "Вагнер" сообщили о переброске украинских сил в Артемовск

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