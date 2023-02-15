В Запорожье заявили о росте числа бойцов ВСУ на 5 тыс человек

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Число бойцов украинской стороны на запорожском направлении за неделю увеличилось на 5 тысяч человек. Об этом в эфире "Радио России" рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его оценке, не так давно на данном направлении были замечены группировки ВСУ в 20 тысяч человек. Рогов заявил, что запорожская линия боевого соприкосновения остается стабильной, увеличение числа боевиков не повлияло на происходящее.



Ранее он рассказал, что бойцы ВСУ готовятся перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область. По словам Рогова, наступление готовится в Запорожской области. Председатель движения "Мы вместе с Россией" подчеркнул, что в регионе организовано несколько линий обороны, чтобы избежать прорыва.

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