В Донецке прогремел мощный взрыв

Фото: Минобороны РФ

Мощный взрыв прогремел в Пролетарском районе Донецка. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным Народной милиции Донецкой Народной Республики, в городе сработала система ПВО, которая сбила украинскую ракету.

Ранее четыре человека погибли в Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ. Сообщалось, что украинские военные били прицельно по жилой застройке.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Четыре человека погибли в Кировском районе Донецка из-за обстрела ВСУ

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